Reunião entre Conselho de Cooperação do Golfo, Jordânia e Rússia discute agressões iranianas e situação regional

RIAD, 30 de março de 2026 (WAM) — A reunião ministerial conjunta entre o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), a Jordânia e a Rússia foi realizada por videoconferência, sob a presidência do ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, que preside a atual sessão do Conselho Ministerial.

Participaram do encontro os ministros das Relações Exteriores dos países do Golfo, o secretário-geral do CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia.

Segundo o secretário-geral do CCG, a reunião tratou das agressões iranianas contra os países do bloco e a Jordânia, além de abordar a situação regional e trocar avaliações sobre esforços conjuntos para reforçar a segurança e a estabilidade na região.