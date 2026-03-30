Dubai inicia operação comercial de táxis autônomos em Jumeirah e Umm Suqeim

DUBAI, 30 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA, na sigla em inglês) anunciou o início da operação comercial de táxis autônomos nas áreas de Umm Suqeim e Jumeirah, em parceria com as empresas Apollo Go e WeRide (Nasdaq: WRD), referência global em tecnologia de direção autônoma.

Os veículos da WeRide estão disponíveis ao público por meio do aplicativo Uber, enquanto a Tawasul Transport é responsável pela gestão da frota e das operações. A Apollo Go, subsidiária da Baidu, oferece serviços de mobilidade autônoma por meio de seu próprio aplicativo, em colaboração com a Dubai Taxi Company para apoiar as operações locais.

A iniciativa reflete a estratégia de Dubai de adotar soluções de mobilidade inteligente e transformar planos e diretrizes em projetos concretos. O início da operação comercial reforça a posição de Dubai como destino estratégico para a expansão de empresas globais de direção autônoma, apoiado por infraestrutura avançada, visão estratégica clara e sistemas inteligentes preparados.

A iniciativa também contribui para os objetivos da Estratégia de Transporte Autônomo de Dubai e fortalece a posição do emirado como referência global em mobilidade do futuro.

Os veículos da Apollo Go e da WeRide estão disponíveis via aplicativos Uber e Apollo Go em Umm Suqeim e Jumeirah — duas das áreas mais movimentadas da cidade, próximas a praias públicas — permitindo que os usuários solicitem viagens por ambas as plataformas.

A primeira fase da operação prevê a implantação de 100 táxis autônomos na rede de transporte de Dubai, com planos de expansão gradual da frota nos próximos anos, em linha com o aumento da demanda por soluções de mobilidade inteligente e a estratégia do emirado de avançar em tecnologias de transporte.

Altos padrões de segurança

Antes do lançamento, foram realizados testes operacionais em vias selecionadas de Dubai para avaliar o desempenho dos sistemas e garantir a prontidão para operação no ambiente de tráfego local, de acordo com elevados padrões de segurança.

Os veículos autônomos operam em um sistema integrado baseado em inteligência artificial, tecnologias avançadas de sensores e sistemas de decisão automatizados, garantindo mobilidade segura e fluida em ambientes urbanos e em vias com tráfego real.

Os táxis utilizam software integrado com inteligência artificial, mapas digitais de alta definição e algoritmos de aprendizado profundo, que permitem o processamento de dados em tempo real e a tomada de decisões durante a operação. Os veículos interagem com condições dinâmicas de trânsito, como cruzamentos, semáforos, pedestres e outros veículos, em conformidade com as regras de trânsito.

O sistema é apoiado por ampla experiência operacional, com a frota do operador tendo acumulado mais de 150 milhões de quilômetros de condução segura e realizado mais de 10 milhões de viagens autônomas em várias cidades ao redor do mundo. Esse histórico permitiu o desenvolvimento de modelos operacionais avançados e escaláveis para implantação comercial.