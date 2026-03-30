Emirados Árabes Unidos e Etiópia reforçam parceria estratégica e afirmam compromisso com a segurança regional

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — O presidente da Comissão de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Ali Rashid Al Nuaimi, recebeu o embaixador da Etiópia nos Emirados Árabes Unidos, Jamal Beker Abdula, em Abu Dhabi.

A reunião abordou a parceria estratégica entre os dois países, os principais desdobramentos na região e os esforços dos Emirados para proteger a segurança e reforçar a estabilidade, orientados pela visão da liderança do país.

As duas partes destacaram a importância de soluções políticas para diversas crises e elogiaram a eficiência das instituições emiradenses e suas capacidades defensivas avançadas na proteção da segurança nacional e na garantia da segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

O embaixador etíope expressou apreço pela cooperação e parceria entre os países, além de reconhecer a atuação dos Emirados no apoio à segurança e à paz regional e internacional.

O diplomata também reafirmou a plena solidariedade da Etiópia aos Emirados Árabes Unidos diante de quaisquer ameaças à sua soberania, segurança ou integridade territorial.