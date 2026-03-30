Ministério da Educação estende ensino remoto até 17 de abril

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos estendeu o ensino remoto para todos os alunos, além de professores e equipes administrativas, até 17 de abril. A decisão se aplica a creches, jardins de infância e escolas públicas e privadas em todo o país.

O ministério informou que a situação será reavaliada semanalmente.

As direções das escolas já haviam recebido um guia abrangente de ensino remoto para o terceiro trimestre letivo. O modelo busca garantir a continuidade da educação por meio de horários flexíveis e atividades estruturadas, além de promover comunicação ativa e cooperação com os pais.