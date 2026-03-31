Departamento de Energia de Abu Dhabi amplia política de energia solar para setor residencial

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O Departamento de Energia de Abu Dhabi (DoE, na sigla em inglês) anunciou o lançamento da segunda fase da Política de Geração Própria de Energia Solar, que passa a incluir pela primeira vez o setor residencial no emirado.

A política abrange proprietários de casas e edifícios residenciais, permitindo a geração e o armazenamento de eletricidade por meio de sistemas solares instalados em telhados, com integração eficiente à rede elétrica.

A iniciativa integra o mandato do DoE de desenvolver políticas e marcos regulatórios que impulsionem a transição para um sistema energético mais eficiente e sustentável, além de promover a adoção de soluções inteligentes e flexíveis para produção e consumo de energia.

A nova fase se baseia no sucesso da etapa inicial, lançada durante a Cúpula Mundial de Governos em fevereiro, que possibilitou a proprietários de fazendas, casas de campo e ranchos utilizar soluções solares para geração e armazenamento de energia, com ganhos de eficiência no consumo.

A expansão reflete a crescente adoção de soluções de energia renovável pelos usuários e está alinhada aos objetivos nacionais de atender à demanda crescente por energia por meio de soluções avançadas para todos os setores.

A segunda fase também prioriza a facilitação da adoção por meio de um arcabouço regulatório simplificado, que agiliza os processos de instalação e conexão à rede, além de padronizar requisitos técnicos para garantir elevados níveis de segurança e eficiência operacional.

Em linha com a primeira fase, o DoE também lançou uma política para aquisição de equipamentos de consumo eficiente, oferecendo um guia prático para indivíduos e entidades escolherem e operarem soluções com base em dados reais de desempenho e no custo total ao longo do ciclo de vida, permitindo decisões mais eficientes e sustentáveis no longo prazo.

A política abrange sistemas que impactam diretamente a eficiência do consumo, como ar-condicionado e refrigeração, aquecimento de água, iluminação e aparelhos elétricos, além de bombas, motores e sistemas de irrigação. Também destaca boas práticas operacionais, soluções de controle inteligente e manutenção regular, contribuindo para a redução do consumo de energia e água, diminuição de picos de demanda e aumento da eficiência econômica e ambiental.

A nova fase permite ainda que os usuários atendam a uma parcela significativa de seu consumo diário de energia durante o dia e armazenem eletricidade por meio de baterias, reduzindo a pressão sobre a rede elétrica e melhorando a gestão da carga no emirado.

O diretor-geral de Assuntos Regulatórios do DoE, Abdulaziz Mohammed Al Obaidli, afirmou que a segunda fase representa um avanço importante na implementação da política, ao integrar o setor residencial para aumentar a eficiência do consumo e apoiar a integração do sistema elétrico.

“Estamos fortalecendo parcerias na transição para energia limpa e contribuindo para uma matriz energética mais equilibrada e sustentável, ao ampliar a participação da sociedade”, disse.

A política reflete o compromisso do DoE em acelerar a adoção de soluções energéticas avançadas, aumentar a eficiência do sistema e contribuir para as metas da Estratégia de Eficiência Energética e Hídrica 2030 do emirado, ao combinar instrumentos regulatórios, soluções técnicas e medidas comportamentais para melhorar a eficiência no nível do consumidor e do sistema.