Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe emir do Qatar e discute situação regional

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, que realiza visita fraterna ao país.

Durante o encontro, os dois líderes discutiram a situação na região em meio à escalada militar em curso e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além dos efeitos sobre a segurança marítima e a economia global.

A reunião também tratou dos ataques terroristas iranianos contínuos contra os Emirados Árabes Unidos, o Qatar e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis, bem como dos esforços de ambos os países para proteger sua segurança, soberania, integridade territorial e a segurança de suas populações.

Os dois líderes também discutiram as relações entre os países e formas de ampliar a cooperação em diversos setores, de modo a apoiar prioridades de desenvolvimento e interesses comuns.

Participaram do encontro o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de outras autoridades.

Também participaram integrantes da comitiva do emir do Qatar, incluindo o representante pessoal do emir, xeique Jassim bin Hamad Al Thani; o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; o chefe do Diwan Amiri, Abdullah bin Mohammed Al Khulaifi; além de outros oficiais.

O emir do Qatar chegou anteriormente aos Emirados Árabes Unidos, onde foi recebido no aeroporto pelo presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompanhado de xeiques e autoridades.