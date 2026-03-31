Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas nesta quarta-feira

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta quarta-feira (01/04) será parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com chuva fraca a moderada em áreas isoladas. As precipitações podem ser fortes em alguns períodos pela manhã, especialmente nas regiões norte e leste, acompanhadas de leve queda gradual nas temperaturas, sobretudo no oeste do país.
Em comunicado divulgado nesta terça-feira (31/03), o órgão informou que os ventos serão de fracos a moderados, tornando-se ativos a fortes em alguns momentos, especialmente no mar, podendo levantar poeira e areia em áreas terrestres. A direção será de noroeste, com velocidades entre 15 e 30 km/h, podendo chegar a 50 km/h no mar.
No Golfo Arábico, o mar ficará de agitado a muito agitado em alguns períodos. A primeira maré alta está prevista para 12h48, a segunda para 01h35, enquanto a primeira maré baixa ocorrerá às 02h19 e a segunda às 07h20.
No Mar de Omã, as ondas serão de moderadas a agitadas. A primeira maré alta ocorrerá às 09h35, a segunda às 21h34, enquanto a primeira maré baixa está prevista para 15h32 e a segunda para 04h00.