Ministério da Educação Superior dos Emirados estende ensino remoto até 17 de abril

DUBAI, 31 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação Superior e Pesquisa Científica (MoHESR, na sigla em inglês), em coordenação com o Conselho de Educação, Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Comunitário, anunciou a extensão do ensino remoto nas instituições de ensino superior até 17 de abril de 2026.

As aulas presenciais serão retomadas apenas para cursos prioritários que exigem presença física, conforme circular recente do ministério, com cumprimento rigoroso das medidas de segurança para proteger estudantes e equipes acadêmicas.

O MoHESR orientou as instituições a acompanhar os desdobramentos e a coordenar com autoridades locais para garantir a continuidade das atividades, mantendo a qualidade do ensino e os padrões de avaliação acadêmica. O ministério informou que continuará monitorando a situação com revisões semanais e divulgará atualizações por seus canais oficiais.