Forças Armadas da Jordânia interceptam e destroem 4 mísseis iranianos

AMÃ, 31 de março de 2026 (WAM) — As Forças Armadas da Jordânia informaram que o território do país foi alvo de quatro mísseis iranianos nas últimas 24 horas.

Em comunicado divulgado pela agência oficial Petra, as autoridades afirmaram que a Força Aérea Real da Jordânia interceptou e destruiu todos os mísseis.

O porta-voz da Diretoria de Segurança Pública informou que as equipes competentes atenderam a 17 ocorrências relacionadas à queda de destroços e projéteis no mesmo período. Segundo ele, não houve registro de feridos, embora tenham sido registrados danos materiais limitados.