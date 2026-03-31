Ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos afirma estabilidade de preços e oferta suficiente de bens essenciais

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e do Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que o país mantém estabilidade de preços e oferta suficiente de bens essenciais, destacando o fortalecimento do sistema nacional de segurança alimentar.

Durante visita à Abu Dhabi Vegetable Oil Company (ADVOC, na sigla em inglês), o ministro avaliou a eficiência das cadeias de suprimento e os níveis de estoques estratégicos, além de reforçar a cooperação entre os setores público e privado.

Bin Touq afirmou que os Emirados contam com infraestrutura integrada baseada em melhores práticas internacionais, tecnologia avançada e cadeias logísticas flexíveis, o que garante a continuidade e a abundância do abastecimento nos mercados locais.

Segundo ele, a indústria de alimentos, incluindo a produção de óleo vegetal, desempenha papel central no fortalecimento da segurança alimentar, ao impulsionar a produção local, a integração industrial e a diversificação econômica.

O ministro acrescentou que empresas nacionais do setor representam um modelo avançado da indústria emiradense, com uso de tecnologias de ponta e elevados padrões de segurança e qualidade, permitindo expansão nos mercados local, regional e global. Diante do cenário atual, essas empresas são essenciais para garantir a continuidade das cadeias de abastecimento e a estabilidade dos mercados, além de sustentar a posição do país entre os dez primeiros do Índice Global de Segurança Alimentar, alinhado à visão “We the UAE 2031”.

Bin Touq destacou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em manter a estabilidade do mercado e assegurar a disponibilidade de bens estratégicos em quantidades suficientes e seguras, em linha com os desenvolvimentos regionais e globais.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), a autoridade afirmou que o ministério monitora continuamente o mercado e trabalha para garantir a estabilidade de preços, assegurando que essa condição será mantida no próximo período.

O ministro ressaltou ainda que o país possui alto nível de prontidão para lidar com diferentes cenários e garantir o fornecimento contínuo de produtos essenciais. Segundo ele, o Ministério da Economia e do Turismo deve anunciar ainda esta semana medidas para reforçar o monitoramento de preços e aumentar a transparência do mercado.

Bin Touq enfatizou que a segurança alimentar é uma prioridade nacional e uma linha vermelha, destacando que as estratégias de longo prazo do país têm como foco a construção de um sistema integrado capaz de garantir o abastecimento sustentável. Ele também observou que os clusters econômicos lançados no ano passado colocaram a indústria de alimentos entre as principais prioridades, evidenciando a clareza da estratégia para esse setor.

A subsecretária-adjunta de Serviços de Apoio do ministério, Badreya Al Maidoor, afirmou que os bens essenciais estão disponíveis em estabelecimentos comerciais em todo o país e destacou que o centro de atendimento do ministério já registrou cerca de três mil consultas desde o início do Ramadã.

O CEO da Ghitha Holding, Falal Ameen, afirmou que a visita reforça a parceria estratégica entre os setores público e privado e o compromisso conjunto com o fortalecimento da segurança alimentar nacional. Segundo ele, a visita ocorre em um contexto de rápidas mudanças regionais e globais, ressaltando a importância de sistemas de abastecimento mais flexíveis e sustentáveis.

Ameen acrescentou que o grupo segue investindo em produção local e tecnologias avançadas para garantir a disponibilidade contínua de alimentos.

A Abu Dhabi Vegetable Oil Company desempenha papel relevante na segurança alimentar dos Emirados Árabes Unidos, ao garantir o fornecimento de produtos essenciais e manter cadeias logísticas eficientes, contribuindo para a estabilidade do mercado.

Durante a visita, o ministro acompanhou as etapas de produção da empresa, desde a recepção de óleos brutos provenientes de mercados internacionais até o refino com tecnologias avançadas e o envase final sob rigorosos padrões de controle de qualidade. Ele também analisou a capacidade operacional da fábrica, que supera 200 mil toneladas anuais, além de capacidade de armazenamento acima de 40 mil toneladas, o que reforça a eficiência na gestão de estoques e a continuidade do abastecimento.

A empresa distribui cerca de 17 marcas de óleo de cozinha por meio de uma rede logística integrada e sistemas modernos de cadeia de suprimentos, incluindo produção e envase para terceiros.

Representantes da empresa também apresentaram ao ministro os planos de expansão regional e internacional, com produtos distribuídos em países do Golfo, Oriente Médio, Ásia, Norte da África e Chifre da África, atendendo setores como varejo, indústria de alimentos, hospitalidade, entidades governamentais e organizações internacionais.

O comércio de alimentos dos Emirados Árabes Unidos atingiu 148,6 bilhões de dirhams (US$ 40,5 bilhões) em 2024, alta de 16,8% em relação aos 127,2 bilhões de dirhams (US$ 34,6 bilhões) registrados em 2023, enquanto as exportações nacionais de alimentos cresceram 10,9%, para 24,2 bilhões de dirhams (US$ 6,6 bilhões).