Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com ministro da Defesa da Grécia

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro da Defesa da Grécia, Nikos Dendias.

Durante o encontro, os dois lados discutiram os desdobramentos dos ataques iranianos com mísseis, classificados como não provocados e terroristas, contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região. Também analisaram os impactos dessas ações sobre a segurança e a paz regional, seus efeitos sobre a navegação internacional e os riscos para o fornecimento global de energia e a economia mundial.

Abdullah bin Zayed destacou a importância da visita de Dendias, afirmando que ela reflete a profundidade das relações estratégicas entre os dois países. Adicionou que a vinda confirma a solidariedade da Grécia aos Emirados Árabes Unidos diante dos ataques.

Os dois ministros também trataram de formas de ampliar a cooperação no âmbito da parceria estratégica abrangente entre os países.

O ministro emiradense ressaltou ainda o fortalecimento contínuo das relações bilaterais em diferentes áreas, com apoio das lideranças dos dois países.

A reunião contou com a presença do ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri.