Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro da Grécia discutem situação regional e cooperação bilateral

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (31/03) uma ligação do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, na qual discutiram a escalada militar em curso na região e seus impactos sobre a estabilidade regional e internacional, além dos efeitos sobre a segurança marítima e a economia global.

O primeiro-ministro grego reiterou a condenação do país aos ataques terroristas iranianos contínuos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis, destacando que representam violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

A conversa também abordou a cooperação bilateral e formas de ampliar as relações no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente entre os dois países, com foco no desenvolvimento mútuo.