Príncipe herdeiro de Abu Dhabi preside reunião do comitê executivo do conselho da ADNOC

ABU DHABI, 1º de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidiu uma reunião do comitê executivo do conselho de administração da ADNOC, realizada na sede da companhia, em Abu Dhabi.

Durante o encontro, Khaled bin Mohamed analisou os planos de continuidade de negócios da ADNOC, incluindo um plano abrangente de preparação para diferentes cenários antes de, durante e após incidentes, alinhado aos mais altos padrões internacionais e às melhores práticas adotadas por grandes empresas globais de energia para enfrentar interrupções causadas por emergências, crises e desastres.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi também avaliou as estratégias da empresa para proteger funcionários e ativos, garantindo a continuidade segura e eficiente das operações e da produção. As medidas preventivas abrangem todas as empresas do grupo e visam proteger instalações críticas, reforçando o compromisso da ADNOC de atender seus clientes nos mercados local, regional e internacional, além de contribuir para a resiliência das cadeias de suprimento de energia.

Em paralelo, ajustes operacionais temporários foram implementados para produtos destinados à exportação, com o objetivo de lidar com possíveis impactos na navegação marítima e no transporte decorrentes dos recentes desdobramentos regionais. A empresa também segue avaliando a situação de forma detalhada — por local, produto e transação — para garantir, na medida do possível, o atendimento às necessidades de clientes e parceiros.

O comitê executivo analisou ainda um relatório detalhado sobre os impactos operacionais em algumas instalações da ADNOC causados por efeitos diretos e pela queda de destroços resultantes da interceptação de mísseis balísticos e drones pelos sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos durante ataques iranianos. Essas ações foram classificadas como violações graves do direito internacional e uma ameaça direta à estabilidade regional e à segurança energética global.

Khaled bin Mohamed elogiou o alto nível de prontidão e a rápida resposta demonstrados por entidades nacionais e parceiros na gestão desses incidentes, destacando a proteção das equipes de linha de frente e a continuidade das operações nas instalações da empresa. Ele afirmou ainda que o modelo operacional da ADNOC, baseado em resiliência e profissionalismo, continua a garantir fornecimento confiável de energia mesmo diante dos desafios atuais.

Após a reunião, o príncipe herdeiro reuniu-se com a equipe responsável pela continuidade de negócios da ADNOC e participou de uma reunião virtual com equipes operacionais em diferentes instalações da empresa. Ele destacou o empenho e a resiliência dos profissionais diante do cenário atual e afirmou que, com determinação, o país sairá mais forte.

Participaram do encontro o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-geral da ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; o ministro de Energia e Infraestrutura, Suhail Mohamed Al Mazrouei; o ministro da Saúde e Prevenção, Ahmed Ali Al Sayegh; o diretor-geral e CEO do grupo Mubadala Investment Company, Khaldoon Khalifa Al Mubarak; e o presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi, Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi.