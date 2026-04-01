Defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos intercepta 5 mísseis balísticos e 35 drones

ABU DHABI, 1º de abril de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta quarta-feira (01/04) cinco mísseis balísticos e 35 drones lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas aéreas do país já interceptaram 438 mísseis balísticos, 19 mísseis de cruzeiro e 2.012 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas durante o cumprimento do dever, além da morte de um civil marroquino contratado pelas Forças Armadas e de outras nove pessoas de nacionalidade paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina e indiana.

Ao todo, 190 pessoas ficaram feridas, com lesões de leve a grave. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que mantém total prontidão para enfrentar qualquer ameaça e que atuará com firmeza contra ações que comprometam a segurança do país, garantindo a proteção da soberania, da segurança e da estabilidade, além de seus interesses e capacidades nacionais.