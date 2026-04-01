Ministro da Economia afirma que Emirados Árabes Unidos desenvolvem infraestrutura avançada de segurança alimentar com base nas melhores práticas globais

ABU DHABI, 1º de abril de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e do Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, visitou a Grand Mills, empresa do setor de alimentos no país, para acompanhar as operações de produção e distribuição de farinha, monitorar os níveis de estoques estratégicos e reforçar a parceria entre os setores público e privado.

Bin Touq afirmou que os Emirados Árabes Unidos, sob orientação de sua liderança, têm buscado construir uma infraestrutura avançada de segurança alimentar com base nas melhores práticas globais. Segundo ele, isso tem contribuído para o desenvolvimento e o crescimento das indústrias alimentícias e para o aumento da eficiência produtiva das empresas do setor, em linha com a visão do país de fortalecer a competitividade.

“O setor de farinha nos Emirados Árabes Unidos registra desenvolvimento significativo, com moinhos locais, como a Grand Mills, contribuindo de forma eficiente para atender às necessidades do mercado interno, além de ampliar a presença de produtos alimentícios emiradenses nos mercados externos. Isso reflete a competitividade desse setor estratégico e sua capacidade de apoiar o sistema de segurança alimentar do país e fortalecer a sustentabilidade das cadeias de abastecimento”, disse.

O ministro acrescentou que o país adotou uma abordagem proativa na gestão de estoques estratégicos e cadeias de suprimento para garantir o fluxo contínuo, eficiente e abundante de bens e produtos alimentícios nos mercados. "No Ministério da Economia e do Turismo, em coordenação com departamentos econômicos locais e autoridades competentes, seguimos monitorando diariamente os níveis de estoque de fornecedores e pontos de venda, além de realizar análises detalhadas sobre a suficiência de cada produto. Também são feitas avaliações periódicas dos estoques estratégicos de bens essenciais e dos processos de oferta e demanda”, ressaltou.

O diretor-geral e CEO do grupo Agthia, Salmeen Al Ameri, afirmou que a visita reflete o papel central da Grand Mills no apoio ao sistema de segurança alimentar dos Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, como parte integrante do grupo, a empresa mantém suas operações alinhadas às diretrizes estratégicas, reforçando sua posição como parceira estratégica no abastecimento do país.

“Por meio de eficiência operacional e cadeias de suprimento flexíveis e confiáveis, a Grand Mills garante a disponibilidade contínua de farinha e ração, mantendo a estabilidade do fornecimento de produtos essenciais e contribuindo para a sustentabilidade da segurança alimentar e o fortalecimento da resiliência de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos”, disse.

A Grand Mills possui elevada capacidade de produção, contribuindo para atender à demanda do mercado local, e tem planos de expansão para ampliar a produção em linha com o crescimento da demanda e reforçar a segurança alimentar no país.

Durante a visita, o ministro analisou o fluxo de trabalho da empresa e seus planos operacionais para a próxima fase, incluindo a produção de farinha, a gestão da cadeia de grãos e a produção de ração animal. As atividades da empresa também incluem a gestão e o desenvolvimento de negócios voltados ao consumidor, com um portfólio diversificado de marcas e ampla presença local por meio de sua própria rede de distribuição.