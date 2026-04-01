Forças Armadas da Jordânia interceptam 1 míssil e 2 drones lançados do Irã nas últimas 24 horas

AMÃ, 1º de abril de 2026 (WAM) — As Forças Armadas da Jordânia informaram nesta quarta-feira (01/04) que a Força Aérea Real interceptou um míssil lançado do Irã e dois drones que tinham como alvo o território jordaniano.

Em comunicado divulgado pela agência oficial Petra, a Diretoria de Mídia Militar do Comando-Geral das Forças Armadas afirmou que as operações ocorreram nas últimas 24 horas.

O porta-voz da Diretoria de Segurança Pública informou que as equipes competentes atenderam a seis ocorrências relacionadas à queda de destroços e projéteis no mesmo período. Segundo ele, não houve registro de feridos, embora tenham sido registrados danos materiais limitados.