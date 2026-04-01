Câmara de Economia Digital de Dubai realiza 72 reuniões com empresas de tecnologia para reforçar a resiliência do setor

DUBAI, 1º de abril de 2026 (WAM) — A Câmara de Economia Digital de Dubai, uma das três câmaras que integram a Dubai Chambers, realizou 72 reuniões com empresas de diversos segmentos do setor de tecnologia para avaliar o ambiente de negócios e os desafios enfrentados diante do cenário global. O objetivo é desenvolver soluções inovadoras que apoiem a resiliência do ecossistema digital do Dubai.

Os encontros reuniram representantes de empresas das áreas de inteligência artificial, fintech, computação em nuvem, cibersegurança e comércio eletrônico, criando um espaço para troca de informações e análise das principais tendências da economia digital.

As discussões focaram nas necessidades mais urgentes para garantir a continuidade das operações das empresas em um contexto global dinâmico, além de explorar formas de fortalecer o ambiente de negócios digitais e ampliar a atratividade de Dubai como polo global para startups e empreendedores.

As reuniões também abordaram soluções práticas para ajudar as empresas a enfrentar desafios emergentes, aumentar a capacidade de adaptação às mudanças globais e expandir suas atividades e portfólio de produtos.

O vice-presidente da Câmara de Economia Digital de Dubai, Saeed Al Gergawi, afirmou que a entidade segue comprometida em apoiar empresas de tecnologia e garantir que elas consigam se adaptar rapidamente às transformações globais.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com todos os parceiros relevantes para implementar soluções rápidas e eficazes que reforcem a resiliência e a sustentabilidade do ecossistema digital de Dubai. Esses esforços consolidam a posição do emirado como um dos principais centros globais de tecnologia e inovação, além de destino preferencial para startups e empreendedores”, disse.

Segundo a entidade, as reuniões fazem parte de um diálogo mais amplo com o setor privado para avaliar as condições atuais do mercado, antecipar tendências e reforçar o apoio necessário para que todos os setores estejam preparados para responder aos desafios globais.