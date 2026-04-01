Estreito de Ormuz, com 33 quilômetros de largura, separa prosperidade global da instabilidade, diz ministro

ABU DHABI, 1º de abril de 2026 (WAM) — O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-geral da ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, afirmou que a situação que afeta a navegação no Estreito de Ormuz — com apenas 33 quilômetros de largura — não é uma questão regional limitada, mas tem impacto sobre a estabilidade econômica global.

Al Jaber afirmou que “as intervenções iranianas nessa via estratégica representam uma pressão econômica inaceitável que a comunidade internacional não pode ignorar”.

Segundo ele, as economias asiáticas foram as primeiras a sentir os efeitos, com redução da jornada de trabalho, racionalização do consumo de combustível, diminuição de voos e restrições ao uso de energia. “Agora, os impactos se estendem à Europa, com alta nos preços de alimentos e energia, intensificando as pressões inflacionárias sobre os consumidores”, acrescentou.

O ministro destacou que qualquer interrupção no Estreito de Ormuz vai além do fornecimento de petróleo e afeta o cotidiano de bilhões de pessoas — desde o custo de alimentos e passagens aéreas até contas de energia e preços de medicamentos.

“Cerca de 20% do fluxo global de energia passa por esse estreito, o que o torna um fator crítico na definição dos preços de combustíveis, custos de transporte e continuidade das cadeias industriais. Aproximadamente 50% do enxofre global — componente essencial para a indústria farmacêutica e de fertilizantes — também transita pela região, além de cerca de 30% do gás liquefeito de petróleo (GLP), fundamental para o uso doméstico”, afirmou.

O ministro dos Emirados acrescentou que, quando o fluxo pelo Estreito de Ormuz ocorre sem interrupções, a atividade econômica se acelera e os mercados crescem, mas, quando há perturbações, os efeitos são sentidos globalmente.

Al Jaber ressaltou que a responsabilidade da comunidade internacional exige ação coletiva decisiva para garantir a liberdade de navegação e proteger a estabilidade econômica global. Nesse contexto, destacou a importância do cumprimento da Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU para assegurar a passagem segura pelo Estreito de Ormuz.