Defesas aéreas do Kuwait interceptam 3 mísseis e 15 drones nas últimas 24 horas

KUWAIT, 1º de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Kuwait anunciou nesta quarta-feira (1º) que as Forças Armadas detectaram e neutralizaram três mísseis de cruzeiro e 15 drones hostis no espaço aéreo do país nas últimas 24 horas.

O porta-voz oficial do ministério, coronel do Estado-Maior Saud Al-Atwan, disse durante uma entrevista coletiva sobre os desdobramentos operacionais que a agressão iraniana atingiu um tanque de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait e que equipes especializadas atuaram no local.

Al-Atwan acrescentou que destroços caíram sobre uma casa em uma área residencial, sem causar feridos. O porta-voz informou ainda que a equipe de Desativação de Artefatos Explosivos da Corporação de Engenharia das Forças Terrestres, em cooperação com o Ministério do Interior, lidou com um artefato militar no local e o neutralizou com segurança.