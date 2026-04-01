Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos discutem situação regional em ligação

ABU DHABI, 1º de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta quarta-feira (01/04) com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre os desdobramentos na região e suas graves implicações para a paz e a segurança regional e internacional, além dos impactos na segurança marítima e na economia global.

Os dois também discutiram a continuidade da agressão terrorista iraniana contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestrutura civil, destacando que essas ações violam a soberania e o direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regionais.