Emirados Árabes Unidos participam da 43ª sessão do Conselho de Ministros do Interior Árabes

ABU DHABI, 1º de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, liderados pelo tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, participaram da 43ª sessão do Conselho de Ministros do Interior Árabes, realizada de forma virtual.

A sessão contou com a participação dos ministros do Interior dos países árabes, além de representantes da Liga dos Estados Árabes, da Universidade Árabe Naif de Ciências de Segurança, da Federação Árabe de Esportes Policiais e de delegações de segurança de alto nível.

Em seu discurso, o xeique afirmou que a sessão ocorre em um momento em que a região enfrenta desafios em rápida escalada, diante dos ataques iranianos classificados como brutais e injustificados contra os países do Golfo e outras nações irmãs e amigas.

Saif bin Zayed destacou que os Emirados Árabes Unidos estão em boas condições, graças à liderança do presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à eficiência e prontidão das Forças Armadas, à coesão da sociedade emiradense — formada por cidadãos e residentes — e à solidez de suas relações com países amigos.

“Com base na estreita coordenação com os países do Conselho de Cooperação do Golfo, afirmamos nossa total prontidão para oferecer todo o apoio e assistência quando necessário, em espírito de cooperação e destino comum, especialmente em momentos de crise”, disse.

O ministro do Interior ressaltou que o presidente dos Emirados Árabes Unidos enfatizou que a segurança e a soberania do país são prioridades máximas e que a abordagem do Estado, baseada na sabedoria e no equilíbrio, continuará a ser adotada para evitar maior escalada de tensões e desafios na região.

Ao final, Saif bin Zayed expressou condolências às famílias dos mártires da nação e do dever, bem como aos civis que foram vítimas dos ataques iranianos, classificados como flagrantes e traiçoeiros. Também pediu pela pronta recuperação dos feridos e pela proteção dos povos e nações contra todo tipo de dano, além da preservação da segurança e da estabilidade.

A reunião discutiu diversos itens da pauta, com destaque para o relatório da Secretaria-Geral sobre suas atividades entre a 42ª e a 43ª sessões, além do relatório da Universidade Árabe Naif de Ciências de Segurança sobre seus trabalhos no mesmo período.

O encontro também analisou o projeto da segunda fase da estratégia árabe atualizada de combate ao terrorismo, bem como as recomendações resultantes de conferências e reuniões organizadas pela Secretaria-Geral entre a 42ª (2025) e a 43ª (2026) sessões, além dos resultados de reuniões conjuntas com organismos árabes e internacionais e outros temas relacionados.