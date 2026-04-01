Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe mensagem escrita do primeiro-ministro de Bangladesh

ABU DHABI, 1º de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita de Tarique Rahman, primeiro-ministro de Bangladesh, sobre as relações bilaterais entre os países.

A mensagem foi recebida pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, durante encontro com Humayun Kabir, assessor do primeiro-ministro de Bangladesh para assuntos externos.

Durante a reunião, os dois lados discutiram as repercussões dos ataques com mísseis iranianos não provocados e classificados como terroristas contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Kabir condenaram e denunciaram esses ataques iranianos não provocados e terroristas. Ambos afirmaram o direito dos países atingidos de adotar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Kabir também reiterou a total solidariedade de Bangladesh com os Emirados Árabes Unidos, apoiando todas as medidas adotadas para preservar sua segurança e estabilidade.

Abdullah bin Zayed expressou agradecimento a Kabir pela posição de apoio de seu país aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados também discutiram diversos temas de interesse comum relacionados às relações bilaterais entre os países em uma reunião que contou com a participação do ministro de Estado Saeed Al Hajeri.

O ministro dos Emirados reafirmou ainda o compromisso do país em fortalecer a cooperação avançada e construtiva com Bangladesh, em benefício dos interesses mútuos e para promover o desenvolvimento e a prosperidade econômica sustentável.