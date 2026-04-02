Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 19 mísseis balísticos e 26 drones

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta quinta-feira (02/04) 19 mísseis balísticos e 26 drones lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos classificados como flagrantes, as defesas aéreas do país já interceptaram 457 mísseis balísticos, 19 mísseis de cruzeiro e 2.038 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas em serviço, além de um civil marroquino contratado pelas forças, e de outras nove pessoas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina e indiana.

Ao todo, 191 pessoas ficaram feridas, com lesões de diferentes gravidades. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.