Hillhouse Investment abre escritório em Abu Dhabi

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — A Hillhouse Investment Management, uma das principais gestoras globais de ativos alternativos privados, anunciou nesta quinta-feira (02/04) a abertura de um novo escritório no Abu Dhabi Global Market (ADGM, na sigla em inglês) e a obtenção de uma licença de categoria 3C da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA).

A abertura do escritório reflete a estratégia de longo prazo da empresa na região e a aposta no crescimento do ecossistema financeiro local, além do objetivo de ampliar atividades de investimento e parcerias com clientes nos Emirados Árabes Unidos e no Golfo.

A Hillhouse já mantém presença no país por meio de investimentos em empresas como Virtuzone e Clara, via sua plataforma de serviços empresariais Ascentium, além de projetos no setor educacional, como a Hartland International School e a North London Collegiate School, por meio da Rava Partners, braço de ativos reais do grupo.

O escritório em Abu Dhabi deve ampliar a capacidade da empresa de identificar oportunidades, executar investimentos e fortalecer parcerias com agentes locais.

“Como uma das maiores gestoras globais de ativos alternativos privados, a decisão de estabelecer presença regional no ADGM reflete o peso de Abu Dhabi como um dos principais centros financeiros do mundo e reforça sua posição como um destino estável e confiável para empresas globais", disse o presidente do ADGM, Ahmed Jasim Al Zaabi.

Criado em 2015 com o objetivo de transformar Abu Dhabi em um polo global de negócios e finanças, o ADGM se consolidou como um dos principais centros financeiros do mundo, conectando investidores internacionais a oportunidades na região.

A economia estável, o ambiente regulatório sólido e a estratégia de diversificação de longo prazo posicionaram Abu Dhabi como ponte entre Oriente e Ocidente, papel que continua a se expandir à medida que o capital global busca mercados resilientes e com potencial de crescimento.

Nos últimos anos, o centro registrou forte expansão e se tornou o de crescimento mais rápido no Oriente Médio, África e Sul da Ásia, além de ser o maior da região em número de licenças ativas.

O co-diretor de operações da Hillhouse Investment, Adam Hornung, afirmou que a empresa construiu parcerias sólidas com investidores, empresas e entidades governamentais na região ao longo dos anos. “A abertura do novo escritório permitirá fortalecer ainda mais esses laços. Temos confiança em Abu Dhabi como um dos principais centros financeiros e de investimento do mundo e estamos entusiasmados em integrar novos profissionais e consultores locais para apoiar a expansão da nossa atuação nos Emirados Árabes Unidos e no Conselho de Cooperação do Golfo.”