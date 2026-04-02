Emirados Árabes Unidos expressam solidariedade ao Paquistão e manifestam condolências por vítimas de enchentes

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos expressaram solidariedade ao Paquistão pelas vítimas de enchentes e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas no distrito de Bannu, na província de Khyber Pakhtunkhwa, que resultaram em mortes e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o país manifesta suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo do Paquistão pela tragédia, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.