Emirados Árabes Unidos expressam solidariedade ao Afeganistão e manifestam condolências por vítimas de enchentes

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos expressaram solidariedade ao Afeganistão pelas vítimas de enchentes e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas que atingiram várias regiões do país, resultando em mortes e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o país expressa suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao Afeganistão e ao povo afegão por essa tragédia, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.