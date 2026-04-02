Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei da Jordânia discutem situação regional e cooperação bilateral

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta quinta-feira (02/04) com o rei Abdullah II da Jordânia sobre os desdobramentos na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Os dois discutiram a continuidade da agressão terrorista iraniana contra os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e outros países da região, lembrando que essas ações representam uma violação da soberania e do direito internacional, além de uma ameaça à paz e à segurança regionais.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos e o rei da Jordânia também abordaram as relações bilaterais e as diversas áreas de cooperação entre os dois países e reafirmaram o compromisso de manter consultas e coordenação contínuas em benefício de seus povos.