Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente realiza inspeção e visita agricultores do país

DUBAI, 2 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente realizou uma inspeção de campo e visitou agricultores do país como parte do acompanhamento do sistema nacional de segurança alimentar e do apoio ao setor agrícola local.

A ação foi liderada pelo subsecretário do ministério, Mohammed Saeed Al Nuaimi, acompanhado por autoridades da pasta.

A visita teve como objetivo avaliar a eficiência do sistema agrícola local e garantir o fluxo contínuo de produtos frescos para os mercados do país, de forma estável e confiável.

A equipe avaliou as condições das fazendas e a segurança das culturas após eventos climáticos recentes e chuvas registradas no país. O ministério também reafirmou o apoio aos agricultores por meio de assistência técnica e orientação, com foco na manutenção das cadeias de abastecimento internas.

A visita também destacou a capacidade do setor agrícola de se adaptar rapidamente às mudanças, transformando desafios em oportunidades para impulsionar a produção sustentável.

Mohammed Saeed Al Nuaimi e a equipe do ministério se reuniram com proprietários de fazendas e agricultores emiradenses para ouvir demandas e identificar desafios cotidianos. As discussões incluíram formas de cooperação para desenvolver soluções práticas que garantam a continuidade das atividades e ampliem a competitividade dos produtos locais.

O subsecretário afirmou que as visitas de campo refletem o compromisso do ministério com o fortalecimento da segurança alimentar como prioridade nacional. “Diante dos desafios atuais, as fazendas nacionais e a produção local têm se mostrado a base da estabilidade dos mercados e da segurança alimentar.”

Ele acrescentou que a presença em campo demonstra o apoio direto aos agricultores. “Estamos ao lado dos agricultores emiradenses, reconhecendo-os como a primeira linha de defesa e um parceiro estratégico essencial para alcançar nossos objetivos nacionais.”

Al Nuaimi afirmou ainda que essa estratégia é sustentada por iniciativas e projetos nacionais e citou a próxima edição da Conferência e Exposição de Agricultura dos Emirados, prevista para ocorrer em Al Ain entre 22/04 e 26/04, sob o patrocínio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial. “O evento será uma plataforma estratégica para destacar a força do setor agrícola e reforça nosso compromisso de transformar as fazendas nacionais em motores econômicos capazes de operar em qualquer cenário.”

O subsecretário ressaltou que as inspeções fazem parte de uma estratégia contínua e serão ampliadas para incluir mais fazendas, portos de entrada e instalações ligadas ao sistema de segurança alimentar em todo o país.

Ele explicou que a presença constante em campo permite ao ministério acompanhar de forma direta o andamento das operações e garantir níveis elevados de eficiência e prontidão para atender às necessidades da população.

Nesse contexto, o ministério oferece apoio abrangente aos agricultores, incluindo assistência técnica contínua, consultorias especializadas e programas de capacitação voltados à adoção de novas tecnologias e práticas mais eficientes.

As ações integram planos para modernizar a produção agrícola, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e atender à demanda do mercado local com maior competitividade. O país também apoia essa estratégia por meio de iniciativas lideradas pelo Centro Nacional de Agricultura, que atua como plataforma para o desenvolvimento do setor e o fortalecimento dos produtores locais.

Essas visitas de campo são parte integrante dos esforços mais amplos do ministério no controle de fronteiras e na facilitação das importações. O objetivo é alcançar um equilíbrio ideal entre a força da produção local e o fluxo contínuo das cadeias de abastecimento externas, garantindo o fornecimento de alimentos de forma segura e sustentável em todas as circunstâncias.