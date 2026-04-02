Medidas econômicas anunciadas por Dubai devem fortalecer a resiliência e impulsionar o crescimento em setores de hospitalidade e negócios

DUBAI, 2 de abril de 2026 (WAM) — As novas medidas para o setor de hospitalidade e para a economia em geral anunciadas nesta semana pelo príncipe herdeiro de Dubai, também vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, devem fortalecer a resiliência das empresas e ajudá-las a enfrentar desafios de curto prazo e sustentar o crescimento.

As medidas fazem parte de um pacote de incentivos econômicos de 1 bilhão de dirhams (US$ 272 milhões), alinhado à visão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do vice-presidente e primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Entre as ações está a permissão para que hotéis adiem por três meses o pagamento integral das taxas sobre hospedagem, alimentos e bebidas, além da Tourism Dirham.

Com o objetivo de aliviar pressões financeiras e aumentar a liquidez nos setores de hospitalidade e turismo, as medidas entram em vigor em 1º de abril de 2026 e abrangem todos os estabelecimentos do setor, incluindo hotéis, apart-hotéis e casas de temporada.

Outras medidas voltadas ao apoio às empresas em toda a economia, também válidas por três meses a partir de 1º de abril de 2026, incluem o adiamento de taxas para nomes comerciais premium, alterações de licença, anúncios em jornais, serviços locais, hospedagem, gestão de resíduos e melhoria de serviços. O adiamento vale tanto para novas licenças quanto para renovações, e as empresas receberão atualizações ao fim do período.

O diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET, na sigla em inglês), Helal Saeed Almarri, afirmou que o modelo econômico de Dubai se baseia em agilidade, clareza e cooperação e que a rápida implementação das medidas demonstra a capacidade de resposta da liderança. “Guiado por uma estreita colaboração entre os setores público e privado, o crescimento do turismo e da economia de Dubai nos últimos anos se apoiou no diálogo contínuo com o setor, na capacidade de identificar desafios e oportunidades e na adoção ágil de políticas que incentivem o crescimento e reforcem a resiliência”, afirmou.

O CEO da Corporação de Dubai para Turismo e Marketing Comercial (DCTCM), Issam Kazim, afirmou que as autoridades mantiveram contato próximo com os agentes do setor nas últimas semanas, diante de desafios específicos. “Elogiamos a resiliência demonstrada pelo setor, bem como o papel que desempenhou na manutenção do alto padrão de serviços e da oferta turística pelos quais a cidade se tornou conhecida. Esses novos incentivos estão alinhados ao retorno que recebemos de líderes do setor de hospitalidade e darão base sólida para impulsionar o crescimento e o dinamismo da atividade”, acrescentou Kazim.

O CEO da Corporação de Registro e Licenciamento de Empresas de Dubai (DBLC), parte do DET, Ahmad Khalifa AlQaizi AlFalasi, afirmou que a posição global de Dubai como centro de comércio se consolidou pela atenção constante às necessidades das empresas e pela disposição em ajustar o ambiente de negócios. “Ao oferecer maior flexibilidade nos próximos meses, permitimos que as empresas foquem em prioridades e adotem medidas para garantir a sustentabilidade de longo prazo de suas operações.”

Outras medidas no pacote abrangem a extensão de prazos para dados alfandegários e a simplificação dos processos de emissão e renovação de vistos de residência.