Conselho de Segurança da ONU reafirma compromisso com soberania, independência e integridade territorial do Conselho de Cooperação do Golfo

NOVA YORK, 2 de abril de 2026 (WAM) — O Conselho de Segurança da ONU reafirmou nesta quinta-feira (02/04) seu firme compromisso com a soberania, a independência, a integridade territorial e a segurança regional dos Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), destacando o papel do bloco no apoio à paz e à segurança internacionais.

A declaração consta de comunicado emitido durante uma sessão especial de alto nível realizada na sede da ONU, em Nova York, presidida pelo ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

O Conselho elogiou a contribuição do CCG para a estabilidade regional e internacional, com destaque para sua atuação em mediação, diplomacia preventiva e apoio técnico e financeiro. O órgão também reconheceu o papel do bloco em operações de paz e sua participação ativa em ações humanitárias das Nações Unidas.

O comunicado ressaltou a importância de ampliar a cooperação entre a ONU e o CCG para a manutenção da paz e da segurança internacionais. Também destacou a necessidade de desenvolver a cooperação institucional por meio do fortalecimento do diálogo regular, da coordenação e do intercâmbio de informações, especialmente em áreas como prevenção de conflitos, construção da paz, combate ao terrorismo e resposta humanitária.

Nesse contexto, o Conselho pediu ao secretário-geral da ONU que inclua recomendações práticas para o fortalecimento dessa cooperação em seu próximo relatório ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral.

O texto incentivou a continuidade dos esforços conjuntos para enfrentar desafios comuns, incluindo segurança marítima, alimentar e hídrica, além de defender a ampliação da participação de mulheres e jovens nas iniciativas de paz e segurança, em linha com resoluções do Conselho.

O comunicado também destacou o papel das organizações regionais diante dos desafios atuais e ressaltou a necessidade de fortalecer parcerias eficazes com o Conselho de Segurança, conforme o Capítulo 8º da Carta da ONU. O órgão reiterou sua responsabilidade principal pela manutenção da paz e da segurança internacionais.

No início da sessão, os membros do Conselho ouviram exposições do secretário-geral adjunto da ONU para o Oriente Médio, Ásia e Pacífico, Khaled Khiari, e do secretário-geral do CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, sobre a cooperação entre as duas organizações e os desafios compartilhados.