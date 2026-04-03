Autoridades de Abu Dhabi informam morte de uma pessoa e quatro feridos por destroços após interceptação em instalações de gás em Habshan

ABU DHABI, 3 de abril de 2026 (WAM) — Autoridades de Abu Dhabi informaram que um cidadão egípcio morreu durante a evacuação do incidente anteriormente registrado nas instalações de gás de Habshan, enquanto outras quatro pessoas — dois paquistaneses e dois egípcios — sofreram ferimentos leves causados pela queda de destroços após a interceptação bem-sucedida pelos sistemas de defesa aérea.

Em comunicado, o Gabinete de Mídia de Abu Dhabi informou que o incidente também provocou dois incêndios, controlados rapidamente por equipes de emergência.

O comunicado acrescentou que as instalações sofreram danos significativos e que a avaliação ainda está em andamento.