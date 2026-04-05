Emirados Árabes Unidos enviam ajuda médica de mais US$ 735 mil à Faixa de Gaza

GAZA, 5 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam os esforços humanitários para enfrentar as condições críticas no setor de saúde da Faixa de Gaza, com o envio de um carregamento de medicamentos e suprimentos médicos, com apoio da xeica Mouza bint Suhail Al Khaili, em resposta ao aumento das necessidades médicas em meio a circunstâncias adversas.

Com valor superior a 2,7 milhões de dirhams (US$ 735 mil), o comboio chegou à Faixa de Gaza transportando medicamentos e equipamentos médicos, em um momento em que hospitais enfrentam escassez severa de insumos essenciais.

As ações fazem parte de uma série de iniciativas humanitárias conduzidas pelos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação Chivalrous Knight 3, voltadas a apoiar o setor de saúde, amenizar o sofrimento da população e reafirmar o compromisso humanitário de apoiar o povo palestino diante da piora da situação no território.