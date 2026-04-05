Emirados Árabes Unidos entram no top 10 de exportadores globais, aponta Organização Mundial do Comércio

ABU DHABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos passaram a integrar, pela primeira vez, o grupo dos dez maiores exportadores do mundo, segundo dados mais recentes do relatório World Trade Prospects and Statistics, da Organização Mundial do Comércio (OMC). O resultado reflete o papel do país como hub estratégico nas cadeias globais de suprimentos e sua crescente contribuição para a economia internacional.

O relatório aponta que o comércio de bens e serviços dos Emirados Árabes Unidos cresceu de forma significativa nos últimos anos, passando de US$ 949 bilhões (3,5 trilhões de dirhams) em 2021 para US$ 1,637 trilhão (6,014 trilhões de dirhams) em 2025.

O valor do comércio de bens atingiu US$ 1,33 trilhão (4,9 trilhões de dirhams), com as exportações representando 53% do total. Já o comércio de serviços somou 1,14 trilhão de dirhams (US$ 310 bilhões), dos quais 61,4% correspondem a exportações a mercados globais.

O país registrou superávit comercial de 584,1 bilhões de dirhams (US$ 159 bilhões) em 2025, ante 492,3 bilhões de dirhams (US$ 134 bilhões) em 2024, uma alta de 19% na comparação anual. Os números refletem a relevância dos Emirados Árabes Unidos no comércio global, com o país ocupando a 9ª posição nas exportações de bens e a 13ª nas importações em 2025.

O documento também destaca o crescimento do comércio exterior de serviços, que alcançou 1,14 trilhão de dirhams (US$ 310 bilhões) em 2025, superando pela primeira vez a marca de 1 trilhão de dirhams. O avanço é atribuído às políticas econômicas e comerciais adotadas pelo país, voltadas à abertura e à competitividade.

A participação dos Emirados Árabes Unidos nas exportações globais de bens chegou a 3,3%, enquanto as importações representaram 2,8% do total mundial. No setor de serviços, o país respondeu por 2% das exportações globais e 1,4% das importações.

No segmento de serviços digitais, que registra crescimento acelerado, os Emirados Árabes Unidos ocuparam a 25ª posição no mundo, com exportações de US$ 33 bilhões (121,19 bilhões de dirhams), equivalentes a 0,6% do total global. O setor representa 17% das exportações de serviços do país.

Desde 2014, os Emirados Árabes Unidos mantêm a liderança regional, ocupando a primeira posição entre países do Oriente Médio e da África no comércio com o mundo.

O ministro do Comércio Exterior, Thani Al Zeyoudi, afirmou que a entrada dos Emirados Árabes Unidos no grupo dos dez maiores exportadores de bens do mundo pela primeira vez demonstra a competitividade da economia do país e reflete a confiança internacional nela. “Apesar dos atuais desafios geopolíticos, estamos determinados a avançar sobre esse sucesso e consolidar nossa posição no mapa do comércio global.”

Al Zeyoudi acrescentou que a força e a diversidade da economia dos Emirados Árabes Unidos são a base desse desempenho. O ministro disse que os setores de serviços — como finanças, logística, hotelaria, tecnologia da informação e transporte — registraram crescimento entre 9% e 14%, o que evidencia a capacidade da economia nacional de acompanhar as mudanças globais e enfrentar os desafios geopolíticos que afetam a região.

O ministro afirmou que os Emirados Árabes Unidos vão ampliar a rede de parceiros comerciais por meio do programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente. Segundo ele, a iniciativa permite que exportadores, empresas e indústrias emiradenses acessem novos mercados sem barreiras e reforça a competitividade global dos produtos nacionais.

Al Zeyoudi disse que o país segue trabalhando no aprimoramento do marco legislativo e regulatório, além de investir em tecnologias para aumentar a eficiência das cadeias de suprimento.

O ministro reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com os princípios da cooperação internacional para promover o livre fluxo de bens, serviços e capitais e defendeu reformas na OMC para acompanhar as rápidas transformações da economia global e garantir a participação de todos os países em um sistema justo e transparente.

Al Zeyoudi concluiu dizendo que o país tem histórico de transformar desafios em oportunidades e disse que o governo pretende seguir com a estratégia de crescimento e desenvolvimento. Segundo ele, os Emirados Árabes Unidos vão manter políticas econômicas abertas, com foco em sustentabilidade e inovação, para construir uma economia diversificada. O ministro acrescentou que o comércio exterior do país deve continuar resiliente e em trajetória de crescimento, como demonstrado recentemente.

O relatório da OMC também aponta desafios para o comércio global, especialmente a desaceleração esperada em 2026 devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio e à alta dos preços de energia. A entidade projeta que o crescimento do comércio de bens caia de 4,6% em 2025 para 1,9% em 2026, com recuperação para 2,6% em 2027.

No comércio de serviços, a previsão é de desaceleração para 4,8% em 2026, seguida de alta para 5,1% em 2027. Caso os preços de energia continuem subindo, o crescimento do comércio de bens pode cair para 1,4% e o de serviços para 4,1% em 2026, segundo o relatório.