Previsão indica instabilidade e possibilidade de chuva fraca nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia prevê um período de instabilidade no tempo para segunda-feira (06/04), com céu parcialmente nublado a encoberto em alguns momentos.

As temperaturas devem cair, com possibilidade de chuva leve durante a manhã, especialmente nas ilhas e em áreas costeiras e do norte do país.

A previsão indica ainda ventos de noroeste a sudoeste de moderados a fortes, que podem atingir até 45 km/h e provocar levantamento de poeira e areia.

Autoridades recomendam que motoristas e pessoas com problemas respiratórios adotem precauções devido à possível redução da visibilidade.

No mar, as condições devem ser adversas. No Golfo, o mar ficará agitado, podendo ficar muito agitado em alguns períodos. No mar de Omã, as ondas devem permanecer agitadas ao longo do dia.