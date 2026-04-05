Guarda Nacional do Kuwait abate três drones em 24 horas

KUWAIT, 5 de abril de 2026 (WAM) — A Guarda Nacional do Kuwait informou neste domingo (05/04) que abateu três drones nas últimas 24 horas.

O porta-voz da corporação, general de brigada Dr. Jadaan Fadel, afirmou que as interceptações ocorreram dentro das áreas de responsabilidade da Guarda Nacional e fazem parte dos esforços para reforçar a segurança, proteger instalações estratégicas e enfrentar possíveis ameaças à estabilidade do país.

Fadel acrescentou que a Guarda Nacional mantém elevado nível de prontidão, em coordenação com o Ministério da Defesa e outras autoridades de segurança, para proteger a soberania do país e garantir a segurança de cidadãos e residentes.