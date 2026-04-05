Quatro pessoas ficam feridas por destroços no porto de Khorfakkan

SHARJAH, 5 de abril de 2026 (WAM) — Um cidadão nepalês ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital após um incidente com destroços no porto de Khorfakkan neste domingo (05/04).

Outros três cidadãos paquistaneses sofreram ferimentos leves a moderados causados pela queda de destroços após a interceptação bem-sucedida pelos sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos.

O Gabinete de Comunicação do Governo de Sharjah, citando as autoridades competentes, informou que equipes de emergência controlaram um incêndio no local. As operações de resfriamento continuam após o controle da situação.