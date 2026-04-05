Jordânia intercepta dois mísseis e dois drones em 24 horas

AMÃ, 5 de abril de 2026 (WAM) — As Forças Armadas da Jordânia informaram que forças iranianas lançaram dois mísseis e dois drones contra o território do país nas últimas 24 horas.

A Agência de Notícias Petra, citando a Diretoria de Mídia Militar, informou que a Força Aérea Real da Jordânia interceptou e abateu os projéteis, que tinham como alvo áreas dentro do território jordaniano.

A Diretoria de Segurança Pública informou que equipes competentes atenderam a 18 ocorrências relacionadas à queda de destroços e projéteis no mesmo período. Apesar de danos materiais, não houve registro de feridos.