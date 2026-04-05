Presidente dos Emirados Árabes Unidos e líder da Síria discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o líder da Síria, Ahmed Al-Sharaa, conversaram por telefone sobre as relações entre os dois países e formas de fortalecer a cooperação em benefício mútuo.

Ahmed Al-Sharaa afirmou a profundidade dos laços entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria.

A ligação também abordou a situação na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade, diante da continuidade da agressão terrorista iraniana contra os Emirados Árabes Unidos e outros países, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis.

Os dois presidentes destacaram que essas ações representam uma violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.