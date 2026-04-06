Autoridade de Medicamentos dos Emirados Árabes Unidos diz manter prontidão para garantir abastecimento e estabilidade do mercado

DUBAI, 6 de abril de 2026 (WAM) — A diretora-geral da Autoridade de Medicamentos dos Emirados Árabes Unidos, Fatima Al Kaabi, afirmou que o país desenvolveu um modelo farmacêutico sustentável baseado em ciência, inovação e tecnologias avançadas, como inteligência artificial.

Fatima Al Kaabi disse que o modelo prioriza a antecipação de desafios e o fortalecimento da preparação, dentro de uma visão nacional que coloca a saúde e o bem-estar da população no centro das prioridades estratégicas, mobilizando recursos e capacidades do país.

Em declaração pelo Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, a diretora afirmou que a data reforça o compromisso da instituição com a sociedade, ao desenvolver um sistema farmacêutico flexível, baseado em ciência e conhecimento, capaz de ampliar a capacidade de resposta, garantir o fornecimento contínuo de medicamentos e melhorar a qualidade dos serviços, em linha com padrões internacionais.

Segundo ela, “o tema deste ano, ‘Juntos pela saúde. Ao lado da ciência’, está alinhado com a abordagem dos Emirados Árabes Unidos, na qual o conhecimento é traduzido em decisões equilibradas e em que dados, tecnologias modernas e inovação são usados para construir um sistema farmacêutico mais eficiente e responsivo”.

A diretora afirmou que o sistema é conduzido em cooperação com autoridades e parceiros para garantir o atendimento às necessidades da população e manter a capacidade de resposta a emergências de saúde.

Fatima Al Kaabi acrescentou que a autoridade vai acelerar os esforços para desenvolver o setor farmacêutico do país e apoiar a meta de um sistema de saúde mais avançado, em linha com o Plano Centenário 2071, que busca consolidar um modelo sustentável e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como polo de inovação nas áreas de saúde e farmacêutica.