Defesa dos Emirados Árabes Unidos intercepta 12 mísseis balísticos, 2 mísseis de cruzeiro e 19 drones

ABU DHABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que, nesta segunda-feira (06/04), as defesas aéreas do país interceptaram 12 mísseis balísticos, dois mísseis de cruzeiro e 19 drones lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas aéreas interceptaram um total de 519 mísseis balísticos, 26 mísseis de cruzeiro e 2.210 drones.

Os ataques registrados nesta segunda deixaram quatro feridos, com gravidade entre leve, moderada e grave, elevando o total para 221. As vítimas são de diversos países, incluindo Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.

O ministério informou que não houve mortes nas últimas horas. Desde o início dos ataques, dois militares e um civil marroquino que trabalhava como contratado das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos morreram. Já o número total de civis mortos chegou a 10, dos seguintes países: Paquistão, Nepal, Bangladesh, Palestina, Índia e Egito.