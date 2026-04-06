Conselho Empresarial Sírio nos Emirados Árabes Unidos condena ataque à embaixada do país em Damasco

DUBAI, 6 de abril de 2026 (WAM) — O Conselho Empresarial Sírio de Dubai e dos Emirados do Norte condenou nos termos mais veementes os atos de vandalismo e tumulto cometidos por um pequeno grupo de indivíduos ligados ao regime iraniano, a maioria deles não sírios, que atacaram a sede da missão diplomática dos Emirados Árabes Unidos em Damasco.

O presidente, os membros do conselho de administração e o comitê honorário da entidade afirmaram que as ações representam uma violação flagrante das normas e convenções internacionais que garantem a proteção de missões diplomáticas. O grupo também pediu às autoridades sírias a abertura imediata de uma investigação, a identificação dos responsáveis e a responsabilização dos envolvidos, com sua apresentação à Justiça conforme os procedimentos legais.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (06/04), os integrantes destacaram que os Emirados Árabes Unidos têm sido um exemplo no acolhimento do povo sírio, ao receber centenas de milhares de pessoas e oferecer um ambiente seguro e digno para que contribuam para o desenvolvimento e a prosperidade do país.

A comunidade síria nos Emirados Árabes Unidos também expressou gratidão ao país e reafirmou apoio total diante de qualquer ataque ou ofensa, além de destacar o compromisso com os valores de lealdade e pertencimento que os unem.