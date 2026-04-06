Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos parabeniza novo chanceler do Nepal

ABU DHABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, parabenizou Shishir Khanal por sua nomeação como ministro das Relações Exteriores do Nepal.

Os dois ministros conversaram por ligação e trataram das relações bilaterais, das formas de cooperação e dos esforços conjuntos entre os dois países, além de oportunidades para ampliar os vínculos em diferentes áreas de interesse comum.

Abdullah bin Zayed desejou sucesso a Khanal no novo cargo e afirmou que pretende trabalhar para fortalecer a cooperação entre os dois países, em apoio aos planos de desenvolvimento e ao bem-estar das populações.

Durante a ligação, os dois também discutiram as graves consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e terroristas contra os Emirados Árabes Unidos e outros países, e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional, o comércio internacional, o fornecimento de energia e a economia global.