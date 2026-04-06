Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro das Relações Exteriores do Kuwait

ABU DHABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Durante o encontro, o ministro do Kuwait transmitiu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos os cumprimentos do emir do Kuwait, xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, além de votos de segurança e prosperidade ao país. Mohamed bin Zayed pediu que fossem levados ao emir seus cumprimentos e votos de progresso e bem-estar ao Kuwait.

Mohamed bin Zayed e Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah discutiram as relações entre os dois países e formas de ampliar a cooperação em áreas de interesse comum.

A reunião também abordou a situação na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional, em meio à continuidade dos ataques iranianos terroristas contra os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e outros países, incluindo ataques contra civis e infraestrutura civil.

Os dois lados também trataram dos esforços conjuntos para proteger a segurança, a soberania e a integridade territorial de seus países, além da segurança das populações.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e autoridades participaram do encontro.

O ministro das Relações Exteriores do Kuwait deixou o país ao fim da visita, sendo despedido pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan e outras autoridades.