Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo aberto a parcialmente nublado e possibilidade de chuva nos próximos dias

ABU DHABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê tempo aberto a parcialmente nublado no país nos próximos dias, com o mar podendo ficar agitado a muito agitado em alguns momentos.

Segundo a previsão para o período de terça-feira (07/04) a segunda-feira (13/04), nuvens devem avançar a partir do oeste de forma intermitente, com possibilidade de chuvas leves a moderadas em áreas isoladas.

Na terça-feira e na quarta-feira durante o dia, o tempo será aberto a parcialmente nublado, com poeira em alguns momentos. Os ventos de noroeste devem soprar com intensidade moderada a forte, levantando poeira e provocando queda nas temperaturas. O mar ficará agitado a muito agitado em alguns períodos.

Entre quinta-feira e a manhã de segunda-feira, a entrada de nuvens a partir do oeste continuará de forma intermitente, com previsão de chuvas leves a moderadas em áreas dispersas. Em algumas regiões, especialmente no oeste e no leste do país, as chuvas podem se intensificar em determinados momentos.