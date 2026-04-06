Ministério da Defesa do Kuwait detecta 14 mísseis balísticos, 2 mísseis de cruzeiro e 46 drones em 24 horas

KUWAIT, 6 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Kuwait informou nesta segunda-feira (06/04) que as Forças Armadas detectaram 14 mísseis balísticos, dois mísseis de cruzeiro e 46 drones hostis no espaço aéreo do país nas últimas 24 horas, todos tratados conforme os procedimentos estabelecidos.

O porta-voz oficial do ministério, coronel Saud Al Atwan, apresentou os dados durante coletiva diária sobre os desdobramentos operacionais em meio aos ataques iranianos contra o Kuwait.

A agência estatal Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês) citou o porta-voz, que disse que destroços caíram em uma área residencial no norte do país, causando feridos, com resposta das autoridades conforme os protocolos.

O coronel Saud Al Atwan afirmou que a unidade de desativação de explosivos das Forças Terrestres atendeu 22 ocorrências, enquanto equipes de combate a incêndio do Exército responderam a três incidentes, todos de acordo com os procedimentos estabelecidos.