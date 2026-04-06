Emir do Qatar e presidente da França discutem ataques iranianos e segurança energética global

DOHA, 6 de abril de 2026 (WAM) — O emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al-Thani, recebeu uma ligação do presidente da França, Emmanuel Macron, na qual os dois discutiram os desdobramentos regionais à luz dos ataques iranianos em curso contra o Qatar e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, segundo a Qatar News Agency.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre os efeitos da escalada no fornecimento global de energia e destacaram a importância de reforçar os esforços internacionais para garantir sua estabilidade e continuidade. Discutiram ainda a situação no Líbano, enfatizando a necessidade de intensificar esforços para reduzir tensões e reforçar a estabilidade na região.