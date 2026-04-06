Bahrein determina detenção de suspeitos acusados de espionagem para o Irã

MANAMA, 6 de abril de 2026 (WAM) — A Promotoria Pública do Bahrein ordenou a detenção de vários indivíduos presos sob acusação de espionagem para serviços de inteligência iranianos e para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).

O chefe da promotoria de combate ao terrorismo afirmou que o órgão foi informado pelo serviço de inteligência sobre a prisão dos suspeitos após investigações que apontaram vínculos com a inteligência do Irã e com a IRGC.

Segundo comunicado, os suspeitos foram encarregados de monitorar locais estratégicos no Bahrein e coletar informações com o objetivo de facilitar ataques futuros. Eles também teriam sido instruídos a documentar os resultados dessas ações, registrando por meio de fotografias os danos e a destruição causados por atos de agressão contra o país.

O responsável acrescentou que a promotoria abriu investigação, interrogou os suspeitos e determinou a prisão preventiva enquanto as apurações continuam.