Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi registra desempenho recorde em 2025

ABU DHABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — Abu Dhabi recebeu 26,6 milhões de visitantes em 2025, número recorde que reforça a posição do emirado como polo cultural emergente no mundo e destino turístico, segundo o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi). O resultado reflete o crescente apelo internacional do emirado e seu compromisso com impacto econômico sustentável de longo prazo.

O órgão relatou seu melhor desempenho já registrado em cultura e turismo em 2025, com as receitas hoteleiras crescendo 19,5% em relação ao ano anterior, para 9,1 bilhões de dirhams (US$ 2,48 bilhões), o número de participantes em eventos MICE (reuniões, incentivos, conferências e exposições) aumentando 40%, para 2,2 milhões, e a participação em eventos culturais e de lazer subindo 20%, para 4,2 milhões. O crescimento em dois dígitos foi impulsionado pelo apelo cultural, que atraiu mais de 8,6 milhões de visitantes aos locais culturais e bibliotecas do emirado ao longo do ano, com o Qasr Al Hosn registrando um aumento de 22% no número de visitantes em relação ao ano anterior.

O subsecretário do DCT Abu Dhabi, Saood Abdulaziz Al Hosani, afirmou que, com uma base sólida de engajamento cultural e forte desempenho turístico, Abu Dhabi continua a se consolidar como destino global que oferece experiências diferenciadas. "Atrações emblemáticas e a expansão contínua do Distrito Cultural de Saadiyat reforçaram a singularidade global de Abu Dhabi, enquanto o forte desempenho do setor hoteleiro sustenta o impacto econômico sustentável de longo prazo. Com a cultura no centro do destino, nosso crescimento em dois dígitos em 2025 reflete a clareza da nossa visão e o esforço coletivo de todo o ecossistema. Nosso desempenho evidencia a solidez dos fundamentos de cultura e turismo de Abu Dhabi e nossa capacidade de nos adaptar, inovar e crescer de forma sustentável", acrescentou.

O emirado recebeu 5,9 milhões de hóspedes em hotéis, com aumento de 10% nas chegadas internacionais, impulsionado principalmente pela Índia, que registrou alta de 22% em relação a 2024.

O departamento realizou 252 eventos culturais e de lazer em 2025, recorde que atraiu mais de 4,2 milhões de participantes, alta de 20% na comparação anual. O festival MOTN, realizado em Abu Dhabi, Al Ain e Al Dhafra, reuniu 252.988 visitantes.

Outros eventos de grande porte incluíram quatro shows esgotados da banda Coldplay no Zayed Sports City, com público de 193.470 pessoas; o torneio de críquete Abu Dhabi T10, com cerca de 100 mil participantes; e o Liwa Village, com mais de 159 mil visitantes, a atração principal do Festival Internacional de Liwa.

Festivais culturais e de patrimônio, como o Al Hosn Festival, o Festival de Artesanato Tradicional e o Festival de Patrimônio Marítimo, receberam juntos mais de 608 mil visitantes.

O setor MICE apresentou crescimento ainda mais expressivo, com aumento de 37% no número de eventos, para 6.600, e de 40% no número de participantes, para 2,2 milhões. Eventos como IDEX/NAVDEX (cerca de 206 mil participantes), Make it in the Emirates (122 mil), Abu Dhabi Sustainability Week (50 mil) e o primeiro Bridge Summit (39 mil) impulsionaram os resultados.

O programa Advantage Abu Dhabi, do Convention and Exhibition Bureau, apoiou 175 eventos, que atraíram 464 mil participantes, alta de 28% em relação ao ano anterior.

Crescimento impulsionado pela cultura amplia engajamento

O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi ampliou sua atuação na preservação do patrimônio cultural, no estímulo à criatividade e no fortalecimento de conexões culturais que refletem a identidade e as ambições do emirado.

O Louvre Abu Dhabi manteve-se como um dos espaços culturais mais visitados, com 1,4 milhão de visitantes. O Qasr Al Hosn também registrou desempenho expressivo, com mais de 843 mil visitantes, alta de 22% em relação a 2024.

O aumento de público foi apoiado por 115 programas realizados em espaços culturais do emirado, abrangendo patrimônio, artes cênicas, educação, iniciativas para jovens e famílias e ações comunitárias, consolidando a cultura como motor do turismo e elemento de integração social. As bibliotecas do emirado também ampliaram o acesso e a participação, reforçando o papel na promoção do conhecimento, da criatividade e da aprendizagem contínua.

Mais de 20 espaços culturais e bibliotecas foram ativados nas três regiões de Abu Dhabi, fortalecendo uma rede que inclui museus, sítios históricos e arqueológicos, centros de arte e outros destinos culturais. Entre os avanços estratégicos estão a reabertura do Museu Al Maqta’a, dedicado à proteção e ao desenvolvimento da Ilha de Abu Dhabi, e do Museu de Al Ain, que apresenta a história do país, além da abertura do Museu de História Natural de Abu Dhabi, que aborda 13,8 bilhões de anos de história natural, e do Zayed National Museum, que narra a trajetória do território e de seu povo.

Abu Dhabi recebeu 5,9 milhões de hóspedes em hotéis em 2025, alta de 2,2% na comparação anual, além de 338 mil visitantes em casas de temporada e unidades de glamping. O desempenho foi impulsionado pelo aumento de 10% nas chegadas internacionais, com destaque para Índia, Rússia e Reino Unido. A taxa de ocupação hoteleira subiu três pontos percentuais, para 81%.

A demanda se refletiu no desempenho financeiro do setor. A receita hoteleira cresceu 19,5%, acompanhada de alta de 19% na diária média e de 23% na receita por quarto disponível. A permanência média chegou a 2,9 noites em 2025, alta de 3%, com aumento de 2% nos principais mercados, impulsionado em parte por crescimento de 13% nas estadias de visitantes chineses. Os hotéis concentraram 92% das hospedagens, enquanto casas de temporada e glamping responderam por 8%.

Os principais mercados emissores sustentaram o crescimento de 10% nas chegadas internacionais. A Índia liderou com 436.124 hóspedes (13% do total), alta de 22% em relação a 2024, impulsionada pela ampliação da conectividade aérea, incluindo três novas rotas da IndiGo e uma da Air India Express. Em seguida aparecem Rússia (257.200), Reino Unido (250.906), China (248.494) e Arábia Saudita (200.652).

Globalmente, a capacidade de assentos para voos de entrada cresceu 11%, enquanto a taxa de ocupação das aeronaves avançou dois pontos percentuais, para 89%, indicando demanda elevada acompanhando a expansão da oferta. Visitantes da Rússia (4,3 noites), Reino Unido (4,2), Alemanha (4,1) e Itália (3,4) registraram as maiores permanências médias entre os principais mercados, sinalizando maior engajamento com o destino.

As regiões de Al Ain e Al Dhafra também registraram crescimento, impulsionado por ações de promoção regional e internacional. A região de Al Ain recebeu 473.100 visitantes, alta de 9%, com aumento de 9% na ocupação hoteleira, puxada pelo turismo de lazer. A região de Al Dhafra recebeu 147.900 visitantes, alta de 3%, com avanço de 19% na ocupação, também impulsionado pelo turismo de lazer. Uma estratégia específica para Al Dhafra deve ser lançada em 2026.

Os resultados reforçam a trajetória de Abu Dhabi rumo às metas da Estratégia de Turismo 2030, plano que orienta a expansão e o desenvolvimento do setor no emirado.