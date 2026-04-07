Defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos intercepta 1 míssil balístico e 11 drones

ABU DHABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que os sistemas de defesa aérea do país interceptaram um míssil balístico e 11 drones lançados do Irã nesta terça-feira (07/04).

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas aéreas dos Emirados interceptaram um total de 520 mísseis balísticos, 26 mísseis de cruzeiro e 2.221 drones.

O ministério informou que não houve mortes ou feridos nas últimas horas. Desde o início dos ataques, o número de militares mortos chegou a dois, além de um cidadão do Marrocos que trabalhava como contratado das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos. O número total de civis mortos chegou a 10, dos seguintes países: Paquistão, Nepal, Bangladesh, Palestina, Índia e Egito.

O número total de feridos chegou a 221, envolvendo pessoas de diferentes países, entre eles Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.