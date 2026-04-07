Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com CEO do Nubank para discutir banco digital e serviços financeiros

ABU DHABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com David Vélez, fundador e CEO do Nubank, empresa de banco digital e serviços financeiros com sede em São Paulo.

O encontro abordou oportunidades de investimento oferecidas por Abu Dhabi e pelos Emirados Árabes Unidos, permitindo que instituições bancárias e financeiras globais expandam suas operações para mercados da Ásia e da região do Oriente Médio e Norte da África (MENA, na sigla em inglês).

O Nubank deve estabelecer sua nova sede no Abu Dhabi Global Market (ADGM), em colaboração com instituições líderes dos setores de investimento, economia e finanças, incluindo a plataforma integrada de banco digital Wio Bank.

O Nubank é o maior banco digital da América Latina e um dos maiores do mundo. Fundado no Brasil em 2013, o banco administra ativos superiores a US$ 78 bilhões e atende atualmente mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México, Colômbia, Uruguai, Estados Unidos e Alemanha.

Jassem Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças; Ahmed Jasem Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Escritório do Príncipe Herdeiro; e Badr Saleem Sultan Al-Olama, diretor-geral do Abu Dhabi Investment Office participaram da reunião.

Roberto Campos Neto, vice-presidente e chefe global de políticas públicas do Nubank; e Guilherme Lago, diretor financeiro da Nu Holdings Ltd. (Nubank) e presidente do conselho de administração da Nu México também participaram do encontro.